Apae recebe verba de R$ 400 mil do Deputado Federal Ulisses Guimarães, para construção da cobertura da quadra e reforma de telhado

O Deputado Federal Ulisses Guimarães (MDB) entregou nesta sexta-feira, 07, a verba de emenda no valor de R$ 400 mil, para Apae Poços de Caldas. O recurso foi conquistado no mês de abril e agora está disponível para utilização.

Com a chegada deste montante, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poços de Caldas (Apae) irá realizar o grande sonho de todos na entidade, a construção da cobertura da quadra de esportes e reforma do telhado. “Quero agradecer ao Ulisses por essa força que está nos dando. É um sonho de toda diretoria e de nossos funcionários, que é cobrir a nossa quadra e reformar nosso telhado. Irá dar mais conforto para os nossos alunos, que também é uma vontade deles”, salienta a presidente da Apae, Marli Missaka.

A Apae de Poços de Caldas, que tem mais de 50 anos de existência, se tornou uma das associações mais respeitadas da região, levando educação, saúde, socialização e direitos, para milhares de pessoas. Agora com a construção de uma cobertura para a quadra, a entidade irá proporcionar maior conforto para seus alunos.

O Deputado Federal Ulisses Guimarães esteve na sede da Apae para levar à notícia pessoalmente a todos. “Trago uma excelente notícia. Já estão disponíveis R$ 400 mil de nossa emenda, em conta, para fazer a cobertura deste espaço, tão importante e tão utilizado por eles. Cobrir a quadra de esportes e trocar o telhado, que já está em péssimas condições. Estamos trazendo mais carinho, mais atenção e mais amor a eles poderem fazer as atividades mesmo em tempo chuvoso e em dia com sol”, relata o deputado.

A Diretora Institucional da Apae, Glaucia Boareto, relara que a construção da cobertura da quadra e reforma do telhado é uma reivindicação antiga e que vinha sendo adiada. “Há muito tempo gostaríamos de trocar o telhado e sempre protelava. Ela é extremamente importante e sempre, por ser um espaço terapêutico e que eles usam para lazer. Mas sabemos, quando consegue congregar uma vontade política, com uma necessidade social, atendendo vulnerabilidade e a pessoa com deficiência aos seus direitos, isso só nos dá prazer”, ressaltou Boareto.

Com pouco mais de 60 dias de sua posse no congresso nacional, o Deputado Ulisses Guimarães, que também é vice-líder do MDB no governo, já entregou R$ 5,7 milhões em emendas parlamentares para Poços de Caldas. Além dos R$ 400 mil, para Apae, o poços-caldense já conquistou R$ 4 milhões para o Hospital Santa Lúcia, mais R$ 300 mil, para a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip) e R$ 1 milhão para a Santa Casa de Poços de Caldas, além de R$ 300 mil, com o Deputado Federal Dr. Frederico, para o setor de oncologia da Santa Casa.

Também já conquistou, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a construção de uma nova creche e uma escola em tempo integral. Além de viabilizar a construção de um Terminal Intermodal e Porto Seco em Poços de Caldas, mais R$ 2 milhões para a reforma da Urca e a implementação efetiva da tecnologia 5G na cidade.

O Deputado Ulisses Guimarães, continua atrás de novos recursos e emendas para o município, visando o crescimento econômicos e o bem-estar dos cidadãos poços-caldenses.