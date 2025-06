Apae Run acontece no dia 29

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 11ª Corrida da Apae, rebatizada de Apae Run, está com inscrições abertas até o dia 15 deste mês. A prova acontece no dia 29, às 7h30, com largada na avenida João Pinheiro, na Vila Cruz, em frente a sede da associação. O percurso vai ser no sentido centro-bairro.

A corrida vai agitar a zona oeste e é tanto para corredores quanto para caminhantes. Haverá provas de 3, 6, 12 e 21 quilômetros. A programação inclui ainda uma versão para crianças, com largada às 9h30, com distância de até 60 metros.

A inscrição pode ser feita on-line. Há um limite de 800 vagas.

Kits

O kit de participação do evento inclui número, chip descartável (para 6 km, 12 km e 21km) e camiseta. A retirada do kit será realizada no dia 28, das 9h às 18h para moradores de Poços de Caldas, e no dia 29, para pessoas de outras cidades, das 6h30 às 7h, na sede da Apae.

Categorias

Caminhada da família

Corrida kids

6, 12 e 21 km:

– Geral – Feminino e Masculino

– Até 29 anos

– 30 a 39 anos

– 40 a 49 anos

– 50 a 59 anos

– Acima de 60 anos

Premiação

Todos os participantes da corrida e caminhada da família de 3 km completarem o percurso dentro do tempo limite (50 minutos a partir da largada) receberão medalhas. Os participantes da corrida de 6 km, 12 km e 21 km que completarem o percurso dentro do tempo limite (3h50) recebem medalhas de participação. Além disso, serão premiados com troféus os cinco primeiros, categoria geral, de cada prova, 6 km, 12 km e 21 km, masculino e feminino. Além da premiação geral, serão entregues medalhas aos três primeiros colocados nas categorias divididas por faixa etária.

A Apae Run tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3714-1326 ou no site da Runner Brasil.