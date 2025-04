Apagão afeta mais de 88 mil unidades em Poços de Caldas na noite de sexta-feira

Na noite desta sexta-feira, 25, um apagão geral deixou Poços de Caldas, sem energia elétrica por cerca de uma hora. De acordo com a DME Distribuição, o problema teve início às 22h15, quando uma perturbação externa ao sistema da empresa provocou o desligamento de todas as cargas atendidas pela distribuidora, afetando diretamente 88.820 unidades consumidoras.

Assim que a falha foi detectada, equipes técnicas da DME foram imediatamente mobilizadas para inspecionar subestações e linhas de transmissão, iniciando as manobras necessárias para o restabelecimento da energia. A recomposição começou às 23h00, e por volta das 23h15 mais de 90% dos consumidores já estavam com o fornecimento restabelecido. O serviço foi completamente normalizado às 00h16, segundo a distribuidora.

A DME informou ainda que a causa provável da ocorrência foi o desligamento de um transformador de 500kV/345kV na Subestação de Furnas, também localizada em Poços de Caldas. A empresa segue acompanhando a apuração do caso junto aos órgãos responsáveis e reforçou seu compromisso com a transparência e a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica.

