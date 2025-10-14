Apagão atinge diversos bairros na noite de segunda-feira (13)

14out

Apagão atinge diversos bairros na noite de segunda-feira (13)

Por Notícias

Atualizado em 14 de outubro de 2025

Diversos bairros de Poços de Caldas ficaram sem energia elétrica na noite de segunda-feira (13). Segundo a DME Distribuição, a interrupção foi preventiva, realizada por meio do sistema ERAC (Esquema Regional de Alívio de Carga), em resposta a uma perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN).

foto: Victor Imesi

A medida afetou aproximadamente 9 MW de carga, o que corresponde a 12% do consumo da cidade na ocasião. O fornecimento foi interrompido às 00h31 e restabelecido às 00h53. A DME esclarece que essas ações são automáticas e que o restabelecimento total depende de autorização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

 

