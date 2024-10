Aplicativo criado por alunos da PUC Minas Poços de Caldas já arrecadou duas toneladas de alimentos em menos de um mês

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Projeto conta com estudantes de quatro cursos do Campus e tem o objetivo de fomentar doações ao Banco de Alimentos Municipal.

O aplicativo Revali, desenvolvido por alunos da PUC Minas Poços de Caldas, já conseguiu arrecadar duas toneladas de doações ao Banco de Alimentos da cidade. O projeto foi desenvolvido por estudantes dos cursos de Ciência da Computação, Publicidade e Propaganda, Administração e Relações Internacionais.

Por meio de um sistema de compensação, cada doação feita pelo aplicativo é transformada em pontos. Todo alimento doado é classificado em “regular”, “bom” e “ótimo”. Produtos ótimos geram 100% dos pontos; bons 75% e regulares 50%. O objetivo do app é ampliar o leque de doadores para o Banco de Alimentos, com a participação de agricultores, população em geral e instituições privadas.

Como incentivo, a partir da pontuação, os doadores podem trocar os pontos acumulados por brindes fornecidos por patrocinadores que desejam contribuir com o combate à fome e a diminuição do desperdício.

Esta ação dos alunos faz parte do Hackathon promovido pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da PUC Minas, que é orientado conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). O aplicativo também foi classificado entre os 10 finalistas do torneio. O projeto ainda tem a parceria de uma cooperativa de créditos e de uma mineradora de Poços de Caldas.

João Guilherme Saraiva Nogueira é aluno do sexto período do Curso de Ciência da Computação. O estudante integra a equipe de desenvolvimento do aplicativo e está à frente de várias ações do projeto. Ele fala que o principal ganho da equipe foi o de construir algo que tenha um valor social concreto. “O primeiro passo era elaborar um projeto para o Hackathon, mas vimos que era possível fazer algo que ia de fato ajudar e mudar a vida das pessoas. Isso é muito legal.

Está sendo uma experiência muito gratificante fazer parte disso; de ver as pessoas sorrindo, tanto quem doa quanto quem recebe. E saber que mais pessoas ainda serão beneficiadas nos motiva ainda mais”, conta.

Conforme a Coordenadora do Banco Municipal de Alimentos de Poços de Caldas, Laís Aguiar, atualmente, cerca de 800 famílias de baixa renda são atendidas pelos alimentos arrecadados, além de 54 instituições da rede socioassistencial e hospitalar de Poços de Caldas.

“O aplicativo impulsionou de forma muito significativa as doações que chegam ao Banco de Alimentos, não somente em termos quantitativos, mas também garantindo uma melhoria da qualidade dos alimentos doados. Os agricultores e

doadores se sentiram valorizados e estimulados a realizarem cada vez mais doações. Ficamos felizes em poder retribuir ainda que de maneira simbólica a generosidade de cada agricultor que passa pelo Banco de Alimentos e se importa verdadeiramente com a causa”, enfatiza.

De acordo com o mentor da equipe responsável pela criação do aplicativo, Prof. Dr. Fabiano Costa Teixeira, a interdisciplinaridade presente no projeto representa muito bem as demais iniciativas que são desenvolvidas no Campus Poços de Caldas. “Somos um Campus com vários cursos de diversas áreas. Quando unimos os saberes complementares conseguimos realizar ações que realmente podem ser inseridas no mercado com contribuições reais à sociedade.

É um projeto que reúne conhecimento técnico e formação humana”, afirma. Os interessados em baixar o aplicativo devem entrar em contato com a equipe desenvolvedora por meio do site do projeto. Já os patrocinadores interessados em apoiar a iniciativa devem contatar a equipe pelo e-mail: aplicativo.revali@gmail.com.