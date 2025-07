Após 19 dias desaparecida, gata é reencontrada em Poços de Caldas

Depois de 19 dias de buscas intensas, a gata Magrela finalmente voltou para casa em Poços de Caldas. O reencontro ocorreu nesta terça-feira, 2 de julho, para alívio dos tutores, que desde o desaparecimento da felina, em 13 de junho, vinham mobilizando uma verdadeira campanha de procura com o apoio da comunidade local.

Durante quase três semanas, os tutores contaram com a ajuda de moradores, que colaboraram com cartazes, carros de som e informações. A virada na história veio com uma ligação inesperada: uma criança avisou que um gato branco havia entrado em uma casa em construção. Ao chegar ao local, a confirmação — era Magrela, assustada e um pouco suja, mas sem ferimentos graves.

“Ela se comportou como sempre, me deixou pegar no colo”, relatou o tutor, emocionado. Levada ao veterinário, a gatinha foi medicada e passa bem.

“É uma história sobre persistência, sobre não desistir”, afirmou ele, agradecendo a todos que colaboraram nas buscas. O reencontro de Magrela com sua família é mais um exemplo da força da solidariedade e do vínculo entre humanos e seus animais de estimação.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.