Após 20 dias internada, jovem morre em Poços de Caldas

15out

Por Notícias

Atualizado em 15 de outubro de 2025

Morreu na Santa Casa de Poços de Caldas, a jovem Gabriele Ramos Franco, de 25 anos. Ela estava internada há 20 dias em estado grave, após sofrer um acidente de trânsito na Avenida Wenceslau Braz, na zona leste da cidade.

O acidente aconteceu no dia 25 de setembro. Gabriele pilotava uma motocicleta quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu com um caminhão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que realizava um serviço ao longo da via.

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Poços de Caldas. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o velório e o sepultamento.

As causas do acidente seguem sendo investigadas.

