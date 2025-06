Após 4h20, mestre Krikor Mekhitarian vence 35 enxadristas e empata com um

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A tarde do último sábado (14), no Ginásio Luiz Ayres Sodré, na sede social da Associação Atlética Caldense, foi marcada por um emocionante desafio de xadrez simultâneo. O grande mestre Krikor Mekhitarian, um dos maiores nomes do xadrez brasileiro, enfrentou 36 jogadores ao mesmo tempo, conquistando 35 vitórias e empatando uma partida, em um evento que durou mais de 4 horas.

A ação foi promovida pelo instrutor poços-caldense Willian Silva, em parceria com a Prefeitura, Secretaria Municipal de Esportes de Poços de Caldas e a Associação Atlética Caldense, reunindo crianças, jovens e adultos em uma verdadeira celebração da mente.

Para o diretor social da Caldense, Eduardo Ferreira, receber Krikor no ano do centenário do clube foi uma honra. “Nunca tínhamos promovido no clube um evento com essa profundidade intelectual. O xadrez traz uma diversidade enriquecedora, e com o maior enxadrista do país, o evento ganha ainda mais valor. Ver crianças e adultos, inclusive nossos próprios sócios, participando e se destacando é algo que engrandece os 100 anos do clube”, destacou.

Segundo Ailton Lopes, diretor do Departamento de Esportes Especializados da Caldense, a ideia do evento foi amadurecida ao longo do último ano. “A proposta foi apresentada ao conselheiro Eduardo pelo instrutor William Silva, e desde o início teve total apoio do presidente Rovilson Ribeiro. Realizamos uma seletiva entre nossos associados, e 16 deles garantiram vaga para jogar com o mestre”, explicou.

O sucesso da atividade também reacendeu discussões sobre a inclusão do xadrez no dia a dia do clube. “O xadrez está crescendo em Poços, e estamos estudando formas de trazê-lo permanentemente para a Caldense, com aulas regulares para os associados. No ano do nosso centenário, é mais uma atividade que movimenta e valoriza a Veterana”, afirmou Lopes.

Entre os destaques do evento esteve o jovem Lucas de Almeida Matos, de 18 anos, da cidade de Botelhos, MG, que conseguiu empatar com o mestre. “Quando recebi o convite, mal acreditei. Acompanho o Krikor há anos, assisto ao canal dele no YouTube, e poder jogar com ele foi uma sensação indescritível. Uma experiência que a Caldense me proporcionou e que ficará marcada para sempre”, relatou Lucas.

Outro nome que chamou atenção foi Ediel Romão Silva Marciano, de 14 anos, o último jogador a ser eliminado por Mekhitarian. “Foi uma partida muito intensa. Em vários momentos achei que perderia, mas consegui resistir bastante. No final, minha meta era apenas ser o último a ser derrotado. Foi incrível ver minha família e amigos torcendo por mim. O mestre é uma grande referência, estudo suas jogadas. Sabia que ganhar seria quase impossível, mas fui com o objetivo de segurar o máximo que conseguisse”, contou o jovem enxadrista.

O pai de Ediel, Daniel Francisco Marciano, também expressou seu orgulho. “Meu filho joga há cerca de dois anos, mas aprendeu o básico aos oito. Presenciar esse momento dele com o maior enxadrista do país é muito gratificante. A Caldense proporcionou a ele uma oportunidade inesquecível”, disse o pai.

Para Willian Silva, idealizador do evento, a realização foi um verdadeiro marco. “Trazer uma figura como Krikor para Poços é fantástico. Ele apresentou um xadrez de altíssimo nível. Venceu 35 jogadores e empatou uma partida. Ver meus alunos participando me enche de alegria e reforça o crescimento do xadrez na cidade”, disse o instrutor.

Krikor, por sua vez, se mostrou encantado com a recepção e com o público participante. “Mais do que as jogadas, o que me impressionou foi a quantidade de jovens envolvidos. Em meio aos adultos, havia crianças concentradas, realmente dedicadas. Começamos o evento com festa, mas quando as partidas começaram, veio o silêncio e a concentração. É muito gratificante poder estar perto desses jovens, que muitas vezes me conhecem só pela internet. Espero que essa experiência os motive a continuar no xadrez por muito tempo”, concluiu o mestre.