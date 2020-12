Após árvore cair na João Pinheiro, Prefeitura explica monitoramento constante

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A queda de uma árvore na avenida João Pinheiro no final da tarde de ontem, quinta-feira (3), foi o primeiro caso registrado com vítimas este ano em Poços de Caldas. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), informa que realiza periodicamente o monitoramento preventivo da arborização urbana, tanto que no dia do acidente oito espécies haviam sido substituídas na mesma via. Ainda, de janeiro a novembro de 2020 foram realizados 3.741 serviços de manutenção e intervenções necessárias em espécies vegetais em várias regiões.

O secretário da SMSP, Paulo César Silva, esclarece que o município de Poços é caracterizado por sua extensa arborização urbana e, mesmo diante de tão expressivo número de espécies nas vias pública, é mínima a ocorrência de quedas de árvores, se levarmos em conta as condições climáticas adversas, comuns neste período do ano, com chuvas intensas e fortes vendavais.

Segundo Paulo César, periodicamente a SMSP promove a poda de equilíbrio e direcionamento das espécies em toda a cidade. Em cronograma recente, esses serviços foram executados ao longo da ciclovia na av. João Pinheiro, na av. Santo Antônio, no Parque José Afonso Junqueira, no Complexo Country Club e às margens da mata da Serra de São Domingos. “Nessas operações, que ocorrem também em outras do município, são feitas a substituição de espécies diagnosticadas com propenso risco de queda ou que não apresentam boas condições fitossanitárias”, completou.

Como o objetivo de manter esse índice mínimo de queda de árvores a SMSP estuda unir aos esforços, já feitos pela Divisão de Parques e Jardins junto com o Departamento de Meio Ambiente, com a experiência de órgãos como a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. O grupo realizará diagnósticos individuais sobre a situação das árvores de grande porte, principalmente, em locais de maior circulação de pessoas e veículos. As espécies serão submetidas a testes mecânicos de resistência, diagnósticos fitossanitários e avaliação de riscos, afim de direcionar ações de prevenções.

Condições climáticas

As condições climáticas adversas têm promovido muitas ocorrências também no Sul de Minas. Em algumas cidades da região foram registrados transtornos causados por alagamentos, chuvas de granizo, vendavais que danificaram estruturas metálicas e promoveram quedas de árvores e galhos no ambiente urbano. Em um único dia, em 1º de dezembro, na cidade de São Paulo houve 63 ocorrências envolvendo acidentes com árvores.

Aspecto visual

A árvore, que caiu na av. João Pinheiro, é uma Ficus Benjamina (Ficus), espécie extremamente resistente caracterizada por um sistema radicular expressivo que reduz muito a probabilidade de queda. Técnicos da SMSP, que estiveram no local do acidente, avaliaram que num diagnóstico visual a árvore apresentava sinais de boas condições fitossanitárias, com a copa extremamente saudável e troncos sem sinais de apodrecimento ou pragas. “A deficiência apresentou-se na base entre o tronco e as raízes na parte interna da árvore. Isso somado às condições climáticas adversas acarretou o infortúnio”, concluíram eles.