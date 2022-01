Após aumento nos casos de síndrome gripal, hospitais têm horário estendido

Com o aumento do número de atendimentos de casos de síndrome gripal em Poços de Caldas, o Hospital de Campanha e o Margarita Morales, terão um reforço no atendimento a partir desta terça-feira (04).

O Hospital de Campanha (HC) que teve seu funcionamento com o ambulatório gripal reduzido das 7h às 17h, volta a funcionar todos os dias das 7h às 19h. O HC está localizado na rua Paraíba, 672, no centro de Poços de Caldas.

O Ambulatório de Síndrome Gripal Clodoveu Davis, no Hospital Margarita Moralles também ampliará o horário de atendimento. O novo horário será das 07h às 24h. O ambulatório fica na rua Sd. Altivo Ferreira da Costa, nº 555 – Conjunto Habitacional, ao lado do Hospital Margarita Moralles.

Além dessas duas opções de atendimento específicos para Síndrome Gripal, vale destacar que o Hospital Margarita Morales e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), seguem com atendimento 24h.

