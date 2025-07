Após blitz, senhor emociona e mobiliza ajuda em Poços

Atualizado em 26 de julho de 2025

Comoção e solidariedade após blitz comove a população em Poços de Caldas

Uma reportagem exibida (assista aqui) pela TV Poços durante uma operação da Guarda Civil Municipal, realizada na última quinta-feira, gerou comoção nas redes sociais e mobilizou dezenas de pessoas em torno de um ato de solidariedade.

Durante a fiscalização, o senhor José Donizeti Dias teve seu veículo, uma Brasília, removido para o pátio credenciado do Detran. Ele foi abordado com documentação do carro em atraso e Carteira Nacional de Habilitação vencida. Em entrevista concedida à TV Poços no momento da blitz, o motorista reconheceu as pendências e explicou que passa por uma situação delicada em casa, onde cuida do filho em tratamento contra um câncer.

A sinceridade e a emoção nas palavras do senhor Donizeti tocaram os telespectadores e internautas. Logo após a veiculação da reportagem, diversos comentários e mensagens de apoio começaram a surgir nas redes sociais da emissora. Muitas pessoas se ofereceram para ajudar com doações em dinheiro, alimentos e orações.

A sobrinha de Donizeti, Simone, está à frente da campanha de arrecadação. Segundo ela, o veículo já foi retirado do pátio com a ajuda recebida, e agora a prioridade é a renovação da CNH do tio, para que ele possa voltar a dirigir dentro da legalidade e continuar cuidando da família.

Em uma postagem emocionante nas redes sociais, Simone agradeceu a mobilização:

“Gostaria de agradecer a todos que de alguma forma ajudaram meu tio, seja em dinheiro, mantimentos ou orações. Toda a nossa família está comovida com esta atitude nobre, pois o mundo em que vivemos, onde não há mais amor pelo próximo, nos faz acreditar que ainda é possível o amor e a caridade prevalecer.”

Ela também pediu empatia em relação à atuação dos agentes da Guarda:

“Vamos colocar em prática a empatia? O agente da Guarda Civil Municipal em questão e os demais que estavam trabalhando na blitz, imaginem o tanto de mentiras e desculpas esfarrapadas que devem ouvir? No caso do meu tio a justificativa é verídica, mas se eles se compadecerem de todos, podem acabar colocando em risco o próprio emprego, que é o sustento de suas famílias.”

📱 Quem quiser ajudar, pode entrar em contato diretamente com Simone pelo WhatsApp: (35) 9 9196-3220