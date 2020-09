Após cinco meses fechados, empresários podem voltar com atividades esportivas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com a nova flexibilização, academias precisam fechar a cada quatro horas. A decisão não agradou os profissionais de educação física

Alice Dionisio | 10h47

Desde a última terça-feira (01) está autorizada a prática parcial de esportes em espaços cobertos ou ao livre em Poços de Caldas. O Comitê Extraordinário Covid-19 liberou o futebol, futsal, vôlei, basquete, handebol, cricket, tênis, dança, aeróbica, luta, artes marciais, jump e step. A decisão alegrou o empresário Mauro Campos, que aluga um campo para society e ficou cinco meses fechado, por conta da pandemia. “Tivemos um prejuízo muito grande, correndo risco de fechar as portas definitivamente” conta.

Com apenas três dias de liberação, a procura ainda está baixa. “Tem pouca demanda, cerca de 40% do que era antes. Estamos seguindo todos os critérios que está no protocolo, como uso de máscara durante a atividade, proibido o uso do vestiário, bebedouros e obedecendo a recomendação de até dez pessoas no nosso espaço” afirma, Mauro.

O clube da Caldense também retomou algumas atividades, mas apenas para os sócios maiores de 12 anos. A piscina foi liberada exclusivamente para a prática esportiva. “No caso da musculação, aulas da academia, hidroginástica e natação, é preciso agendar horário. Já as aulas de vôlei, basquete, futsal, cricket e tênis de mesa são agendadas pelos respectivos professores. Os sócios devem chegar no horário e não haverá sala de espera e filas. Por prevenção sanitária a leitura de digital das catracas foi desabilitada” afirma Ailton Lopes Júnior, coordenador de esportes.

Mesmo com a liberação dos exercícios aeróbicos, alguns donos de academias preferiram não retomar as aulas. “Nós da academia Star Fitness optamos por voltar somente a parte cardio, para analisar melhor a adesão dos alunos e também por conta de o número de casos ter aumentado na cidade. Liberaram atendermos um aluno a cada dez metros, mas preferimos trabalhar com treze metros de distância e agora a cada 4 horas temos que fechar para higienizar a academia por pelo menos uma hora” diz Patrick Isnoldo.

Só que essa nova exigência de higienização não tem agradado os profissionais da educação física. “É desnecessário com a adoção das outras medidas de segurança e coincide com horários de picos, onde conseguimos fazer mais atendimento. A não flexibilização de maior tempo para fazer o treino e a utilização de vestuário também prejudicou muito” acredita Patrick.

O professor ainda reforça que se exercitar é importante para o período em que estamos vivendo e o que ele mais quer é poder atender a todos da melhor maneira possível. “Realizar atividades físicas ajuda no aumento da imunidade, da auto estima, além de melhorar o sistema cardiopulmonar o qual é afetado diretamente pelo vírus. Nossa meta é atender da maneira mais segura aqueles que queiram voltar para academia, transformando as medidas de segurança como prioridade. Ficamos 3 meses fechados e perdemos 490 alunos” conta.

Regras

O Comitê ainda orienta que idosos e pessoas do quadro de risco não frequentem aulas/treinamentos e a entrada de menores de 12 anos está proibida.

Haverá uma fiscalização regular dos estabelecimentos, sendo de responsabilidade exclusiva da empresa a garantia da saúde e segurança dos colaboradores e clientes.

O estabelecimento que descumprir quaisquer determinações estará sujeito à interdição e multa, nos termos no Decreto Municipal vigente, sendo que o responsável incorrerá ainda nos crimes descritos nos artigos 268 e 330 do Código Penal.