Após denúncia do Sindserv, MPMG abre procedimento para apurar condições da alimentação dos servidores municipais

Após denúncia do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas, que apontou as condições precárias da alimentação fornecida pela Prefeitura de Poços de Caldas aos trabalhadores, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) irá investigar o contrato com a empresa fornecedora dos alimentos.

Foi aberto pelo MPMG, um procedimento investigatório contra a Prefeitura que irá apurar as condições da alimentação que é adquirida pelo município.

Nas últimas semanas o Sindserv registrou por diversas vezes marmitas estragadas e/ou com comida azeda, principalmente para os servidores da saúde. Além disso, na última quinta-feira (15), os funcionários do setor de Parques e Jardins da Secretaria de Serviços Públicos receberam pães velhos para o café da manhã.

A advogada do Sindserv, Fernanda Teodora Carvalho afirma que o Sindicato continuará trabalhando para que os servidores tenham dignidade e sejam respeitados. “Vamos seguir com o nosso papel de buscar condições dignas de trabalho aos servidores. Recebemos com satisfação a informação de que o MPMG irá apurar as condições da alimentação e seguiremos fazendo denúncias de todas irregularidades que forem constatadas”.