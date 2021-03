Após empate com Vasco, Caldense viaja para enfrentar URT em Patos de Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Depois de jogar contra o Vasco na quinta-feira pela Copa do Brasil, a Veterana volta o foco para o Campeonato Mineiro. Nesta sexta a equipe seguiu viagem para Patos de Minas, onde irá enfrentar a URT pela quinta rodada da competição no domingo às 16h. A Veterana ficará concentrada no HZ Hotel e no sábado realiza um treino no período da manhã no CT do Mamoré.

Retrospecto

O retrospecto geral do confronto assinala 39 jogos, 19 vitórias da Caldense, 11 vitórias da URT e 9 empates. A Veterana marcou 47 gols e sofreu 30. O último triunfo do Verdão contra a URT em Patos foi na histórica campanha de 2015, quando venceu por 1 a 0, com gol de cabeça de Plínio. Em 2016 a Caldense ganhou em casa por 2 a 0, em 2017 perdeu fora por 1 a 0, em 2018 empatou no Ronaldão por 1 a 1, em 2019 novamente empatou em 1 a 1 no Zama Maciel e em 2020 foi superada fora de casa por 1 a 0.



Campanha

A Caldense está com 8 pontos e ocupa a quarta posição na tabela. Empatou com o Tombense em 1 a 1 na primeira rodada, venceu o Cruzeiro na segunda rodada por 1 a 0 e depois ficou no 0 a 0 com o Patrocinense e por último bateu o América na Arena Independência por 1 a 0. Já a URT está na 11ª posição com 3 pontos e vem de três derrotas e um empate.

Arbitragem

A arbitragem ficará a cargo de Antônio Marcio Teixeira da Silva, com assistência de Marcyano da Silva Vicente e Vivaldi Pedro Baeta. Além do quarto árbitro João Luiz Gomes Neto.

Pendurados e suspensos

Danilo Belão e Jonathan Costa estão suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo e não poderão atuar. Os atletas Passarelli, Rincon, Bruno Oliveira, Rafael Peixoto, Dênis Macedo, João Paulo, David Lazari e o preparador físico Zeca Barbosa levaram um cartão amarelo cada na competição.