Após falha nas plataformas do SUS, novos casos de Covid não são atualizados

A Vigilância Epidemiológica, da secretaria de Saúde informa que mediante o comunicado do Ministério da Saúde, as plataformas Conecte SUS, e-SUS Notifica e SI-PNI se encontram em manutenção coletiva.

O e-SUS Notifica é a plataforma responsável pela notificação dos casos positivos de COVID-19 em Poços. Devido a manutenção, não é possível baixar os registros de novos casos, não tornando possível a atualização do Painel COVID-19 nesta terça-feira (17).

Assim que a plataforma for restabelecida, os dados serão atualizados e divulgados na próxima atualização do painel nesta quarta-feira (18).

A título de informação vale ressaltar, que a ocupação de leitos de UTI com pacientes com COVID-19 se mantém com 02 internações.

