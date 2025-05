Após incidente, Corpo de Bombeiros realiza nova vistoria em brinquedo de parque na Festa de São Benedito

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após o incidente registrado no último domingo, 04, durante a tradicional Festa de São Benedito, em Poços de Caldas, o Corpo de Bombeiros Militar realizou uma nova vistoria técnica no brinquedo envolvido na ocorrência. A inspeção aconteceu mesmo sem acionamento formal e contou com a presença do engenheiro responsável pelo evento.

Segundo relatos publicados nas redes sociais, uma adolescente de 15 anos foi atingida no rosto por uma barra de ferro que se desprendeu do brinquedo. A estrutura, ao se mover, teria lançado a peça em direção à fila, atingindo pelo menos três pessoas que aguardavam para embarcar.

Durante a vistoria, foram apresentados ao Corpo de Bombeiros a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e o Laudo Técnico de manutenção do equipamento, ambos elaborados após o ocorrido. De acordo com os documentos, o brinquedo encontra-se em conformidade com as Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR), estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), estando, portanto, apto para funcionamento.

Os responsáveis foram orientados a manter as condições operacionais conforme apresentadas e a monitorar constantemente o equipamento, a fim de identificar qualquer anormalidade que possa comprometer a segurança dos usuários.

A corporação também esclareceu que a Festa de São Benedito conta com Projeto de Evento Temporário (PET) aprovado segundo os parâmetros normativos exigidos e recebeu o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em inspeção realizada no último dia 30 de abril.

O evento segue funcionando com todas as medidas obrigatórias de segurança contra incêndio e pânico, incluindo a presença de engenheiro supervisor e coordenador técnico, ambulância com equipe médica e desfibrilador (DEA), brigadistas credenciados, grupo motor gerador, extintores, sinalização e iluminação de emergência, plano de intervenção, saídas de emergência adequadas e controle dos materiais de acabamento e revestimento.