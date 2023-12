Após “pelada” de final de ano, funcionários da Alcoa realizam doação de alimentos para o Café Cacon

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última quarta-feira, 20, colaboradores da Alcoa estiveram na sede do SOS Santa Casa para realizar uma grande doação de alimentos para o Café Cacon. Os alimentos foram arrecadados em um jogo beneficente entre os times formados por funcionários da Operação e funcionários da Manutenção da empresa. Foram doados um total de 100 litros de leite, além de pó de café , bolachas, achocolatados e açúcar.

“Fizemos um jogo beneficente no Clube da Alcoa, entre o time da Operação e o time da Manutenção, onde estipulamos para cada um doar um litro de leite, mas teve gente que doou mais, conseguimos um pouco de apoio na fábrica, onde alguns funcionários que não participaram do jogo também fizeram doações”, explica o coordenador de planejamento da Alcoa, Rogério Horácio Ferreira, que revela o motivo de terem escolhido o Café Cacon para realizarem a doação.

“O Café Cacon é referência no trabalho que tem feito, faz todo o dia o café da manhã de centenas de pacientes oncológicos. Nós temos alguns membros da equipe que têm familiares que fazem tratamento aqui e sempre falam do bom trabalho, do bom atendimento, da cordialidade de todos sempre. Então, achamos melhor que fosse essa a entidade a receber a doação”, explica Rogério.

A provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza, que também é responsável pelo Café Cacon, destaca a importância desse tipo de doação para que o café continue a ser servido aos pacientes oncológicos.

“Muito obrigado por lembrarem do Café Cacon. Agradecemos a todas as pessoas que nos ajudam, a todas as pessoas que reconhecem o sofrimento dos doentes que vêm da região para fazer tratamento aqui na Santa Casa. Eles precisam de um café e não têm condições nem tempo para isso. Então, nós aqui do SOS Santa Casa, há vários anos, oferecemos pelo menos esse café na parte da manhã. Café esse que é oferecido com doação de várias entidades, empresários e pessoas físicas. Muito obrigado aos funcionários da Alcoa, sabemos da importância dessa empresa aqui na cidade. Que Deus abençoe a todos, sucesso em seus negócios e muita saúde. É o que a gente deseja em nome da Santa Casa e do SOS Santa Casa”, diz a provedora.