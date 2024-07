Após reuniões com o Sindserv, maioria dos vereadores firma compromisso com a Guarda Civil Municipal de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A maioria dos vereadores da Câmara de Poços de Caldas firmou, nesta semana, um compromisso com a Guarda Civil Municipal, após reuniões com a Diretoria do Sindserv. A ação foi uma das medidas deliberadas na Assembleia realizada entre Sindicato e GCM no dia 24 de junho.

A Diretoria do Sindicato recebeu a informação de que o Projeto de Lei para a criação do Plano de Carreiras da Guarda Civil Municipal, que foi elaborado pela Prefeitura com uma série de inconsistências e sem um diálogo com a categoria, poderá ser enviado para a Câmara nas próximas semanas. Almejando uma construção em conjunto com os Guardas, o Sindicato se reuniu com os vereadores e explicou a importância de ser promovida uma ampla discussão sobre o tema antes de qualquer votação.

A maioria dos vereadores entendeu a situação e se comprometeu, em vídeo gravado, a não votar o projeto antes de que sejam realizadas as conversas com a categoria e até mesmo uma Audiência Pública.

Visita na GCM de Varginha:

Na última terça-feira (9), a Diretoria do Sindicato e uma comissão de Guardas Civis Municipais de Poços de Caldas estiveram na GCM de Varginha. O objetivo da visita foi conhecer a estrutura da Guarda vizinha e buscar melhorias para serem implantadas em Poços.

Os GCMs e o Sindserv querem participar ativamente da construção do texto do Projeto de Lei que irá regulamentar o Plano de Carreiras da categoria, para que não haja perda de nenhum direito e nenhuma medida que prejudique os atuais Guardas.