Um filhote de gato-do-mato foi resgatado esta manhã (08), pelo Corpo de Bombeiros, após ser atropelado na BR 459, próximo ao trevo de Caldas.

Segundo os militares, o animal havia sido acolhido por moradores. Sem nenhum ferimento aparente, ele foi capturado e conduzido a uma clínica veterinária para avaliação.

