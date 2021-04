Após ser flagrado em bar, Prefeito se manifesta e confirma vacinação para pessoas com 65 anos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após ser flagrado em um bar, junto à secretários da atual administração no último sábado (17), o prefeito Sérgio Azevedo usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (19) para explicar o ocorrido e informar que os idosos com 65 e 64 anos serão vacinados.

Confira o texto na íntegra e em seguida assista ao vídeo completo:

Começando a semana com boas notícias. Recebemos medicamentos para intubação, que estão em falta em todo o país, e agora já estamos colocando à disposição das nossas unidades de saúde. Amanhã receberemos mais vacinas de primeira dose, e amanhã mesmo no período da tarde começaremos a vacinação de pessoas de 65 anos. Este grupo segue na quarta, e na quinta e sexta-feira estaremos vacinando as pessoas com 64 anos. Por fim, esclareço sobre um vídeo publicado nas redes sociais neste final de semana, que tinha o único objetivo de tumultuar um momento tão difícil de pandemia.