Após ser quase tomada por aguapés, Prefeitura inicia limpeza da Represa Bortolan

Uma reunião realizada neste sábado (24), no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo, contou com representantes de diversos setores do município com objetivo em traçar estratégias e providências quanto aos aguapés e a qualidade da água na Represa Bortolan. Uma comissão está sendo montada, cujo presidente será o diretor do DMA- Departamento de Meio Ambiente de Poços, Joelmar Lucas de Andrade. Um plano de ação está sendo elaborado pela equipe com enfoque em realizar a limpeza e o controle da qualidade da água na represa.

Para este trabalho foram necessários estudos específicos para entender a causa do aparecimento dessa quantidade atípica de aguapés. De acordo com o diretor do DMA- Departamento de Meio Ambiente será um trabalho contínuo e não se restringe apenas a retirada dos aguapés. “A retirada parcial já está sendo feita com utilização de máquinas e descarte adequado dos aguapés, mas além desta intervenção específica o objetivo é em prosseguir com análises e com o controle da qualidade da água da represa. Se aparecem aguapés, quer dizer que a água está poluída e faremos gradativamente a despoluição para barrar a proliferação desta planta aquática.”

O serviço conta com apoio da secretaria de Defesa Social, por meio da Guarda Civil Municipal. Os aguapés são levados até a beira da represa para que uma máquina possa retirar a espécie e fazer o descarte corretamente.

As equipes seguem nos próximos dias na continuidade dessa retirada parcial.

“A retirada dos aguapés é parcial, até porque, muito embora a espécie se prolifere de maneira exagerada, o aguapé é um excelente agente de limpeza e contribui para a filtragem de bactérias e toxinas. De qualquer forma, faremos o controle da qualidade da água e assim o local estará mais apropriado para utilização da população, seja para esportes náuticos em geral ou até mesmo para lazer”, finaliza o diretor do Departamento de Meio Ambiente.