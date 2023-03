Após suspensão da venda pela Anvisa, recomenda cautela no consumo e comercialização da maionese da marca Fugini

Alice Dionisio

Após a realização de fiscalização sanitária, a ANVISA determinou, em 27 de março de 2023, através da Resolução 1.028/2023 a suspensão preventiva da comercialização, distribuição e uso dos produtos empresa Fugini, fabricados em Monte Alto/SP e que se encontravam estocados aos cuidados na empresa.

Já nesta quinta-feira, 30 de março de 2023, fora publicada a Resolução 1.051/2023 pela ANVISA, que determinou o recolhimento de todas as apresentações da maionese da marca Fugini, fabricadas entre 20/12/2022 a 21/3/2023, com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024. Bem como, a proibição da venda de todos os lotes com vencimento em dezembro de 2023, cuja numeração inicie em 354.

Devido à precariedade de informações que podem induzir ao erro e visando garantir a segurança dos consumidores, especialmente no que pertine a saúde e segurança alimentar, o PROCON de Poços de Caldas RECOMENDA cautela dos consumidores quanto a utilização de produtos adquiridos anteriormente à Resolução, especialmente quanto a maionese da Marca Fugini.

Recomenda-se ainda a cautela dos fornecedores na disponibilização e venda dos produtos da referida marca, devendo ser retirados de circulação todas as apresentações da maionese abarcada pela Resolução da Anvisa.

Em tempo, caso o consumidor verifique a existência de maionese de marca Fugini em sua residência, imprópria para o consumo, devera dirigir-se ao supermercado onde promoveu a compra e solicitar a substituição do produto ou a restituição do valor pago.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.