Aposentados têm até dia 21 para pedir reembolso

Atualizado em 16 de julho de 2025

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que sofreram descontos indevidos por entidades associativas têm até segunda-feira, 21 de julho, para aderir ao acordo de devolução dos valores. Os pagamentos começam na semana do dia 24 de julho.

O acordo abrange descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025. A adesão é gratuita, não exige documentos e pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, ligação gratuita ao 135, ou presencialmente. Quem já contestou os descontos e não obteve resposta dentro de 15 dias úteis será ressarcido em lotes diários, com depósito na mesma conta do benefício. São 3,8 milhões de contestações, sendo 3 milhões sem resposta.

Novas contestações podem ser feitas até 14 de novembro de 2025, por app, telefone ou presencial. O acordo foi homologado pelo STF em parceria com o Ministério da Previdência, INSS, AGU, MPF e OAB.

📍 Agência do INSS – Poços de Caldas

Endereço : Av. Francisco Salles, 177, Centro, Poços de Caldas, MG (CEP 37701‑013)

: Av. Francisco Salles, 177, Centro, Poços de Caldas, MG (CEP 37701‑013) Telefones : (35) 3729‑0278 | (35) 3729‑0272

: (35) 3729‑0278 | (35) 3729‑0272 Horário de funcionamento : Atendimento presencial: segunda a sexta, das 7h às 17h Plantão telefônico (para dúvidas específicas): segunda a sexta, das 7h às 13h

📝 Como aderir ou contestar

Pelo app Meu INSS Ligando para o número 135 Indo à Agência do INSS de Poços de Caldas (Av. Francisco Salles, 177)

A adesão é gratuita e não demanda documentos. Os ressarcimentos começam a ser processados em lotes a partir de 24 de julho, para quem aderir até a data limite.