Apreensão de drogas no centro da cidade

A Polícia Militar realizou um patrulhamento no centro da cidade, mais precisamente no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com Alagoas, na noite de ontem (5), após receber denúncia de que tráfico de drogas estaria acontecendo na região.

Durante o patrulhamento, dois homens foram abordados e com eles localizados 31 pinos de cocaína, 01 barra de maconha prensada, 95 pedras de crack e 04 reais em dinheiro. Os militares deram voz de prisão aos autores que foram conduzidos à UPA e em seguida para a Delegacia de Polícia.

Beatriz Aquino