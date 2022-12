Apresentação de teatro musical na Urca

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nessa terça feira, dia 27, o TMPC – Teatro Musical de Poços de Caldas , estreia o o espetáculo de de teatro musical “Congelados”, inspirado no desenho/musical “Frozen” da Walt Disney.

A produção traz cerca de 40 pessoas cantando ao vivo, dançando e interpretando para dar vida a essa famosa história de amor entre duas irmãs: Anna e Elsa!

Com direção geral e coreografias de Bia Câmara e direção vocal de Filip Maluf, as apresentações prometem emocionar não apenas as crianças, mas também os adultos fãs do gênero. O espetáculo conta, inclusive, com efeitos especiais!

As apresentações vão acontecer na Urca, nos seguintes dias e horários:

– dia 27/12, terça-feira – estreia – 19:30

– dia 28/12, quarta-feira, em dois horários: 15:30 e 19:30.

– dia 29/12, quinta-feira, também em dois horários, às 15:30 ou às 19:30.

Há uma promoção para ingressos ANTECIPADOS comprados no primeiro lote:

Primeiro lote: de 16 a 25/12 – R$ 25,00 (Todo mundo paga meia)

Segundo lote: 26 e 27/12 – R$ 35

INGRESSOS NA BILHETERIA TERÃO ACRÉSCIMO DE VALOR (ENTRADA INTEIRA)

Os ingressos antecipados estão a venda na loja:

– “Salamê Minguê” – Rua Rio de Janeiro, 75 – Centro (pertinho do Bradesco)

Pagamento dos ingressos somente em PIX ou em dinheiro!

Bebês de colo (até dois anos), que não forem ocupar assentos, não pagam.

Crianças de qualquer idade que forem ocupar assento, pagam ingresso no valor vigente no dia da compra.

É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS DENTRO DO TEATRO, DURANTE TODA A APRESENTAÇÃO

Informações adicionais:

