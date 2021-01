Apresentador e ex-vereador Antônio Carlos Pereira morre vítima da Covid

O apresentador da TV Poços e ex-vereador de Poços de Caldas, Antônio Carlos Pereira, morreu nesta manhã (14) vítima da Covid-19.

Desde o último dia 11 ele estava internado em um hospital da rede particular e precisou ser intubado.

Ele deixa a esposa e três filhos.

História na TV Poços

Antônio Carlos começou na comunicação como radialista. Em 1990 entrou para a TV Poços, estreando o programa Tempo de Esporte. Há 10 anos ele apresenta o Canal Aberto na emissora, ao lado de Ivonete Dorr, recebendo diversos convidados.

A TV Poços se solidariza com a família e amigos e lamenta o falecimento desse grande comunicador. Às 19h30 terá uma reportagem especial no Telefatos relembrando os grandes momentos de Antônio Carlos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.