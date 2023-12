Aprovação do Projeto de Municipalização impulsiona o Desenvolvimento Econômico de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi aprovado o projeto de lei que autoriza a celebração de um convênio entre a CODEMIG (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais) e a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da SEDET (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho), para a municipalização do Distrito Industrial local.

O Distrito Industrial, cuja origem remonta à década de 1990, teve um papel crucial no fomento à atividade econômica local ao longo dos anos. A aprovação da Lei 7.463, em 2001, cedendo parte dos lotes para a administração municipal, foi um marco importante. No entanto, a necessidade de regularização dos lotes inativos tornou-se uma prioridade, abrindo espaço para novas empresas e iniciativas.

O convênio entre a CODEMIG e a Prefeitura, intermediado pela SEDET, tem como objetivo principal a municipalização efetiva do Distrito Industrial. A regularização dos lotes atualmente sem uso permitirá que novas empresas se instalem na região, fortalecendo não apenas a economia local, mas também otimizando a utilização do espaço disponível.

Com a municipalização, toda a administração do Distrito passa a ser responsabilidade do município. Isso não apenas facilita a gestão cotidiana, mas também oferece maior agilidade na implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na área.

O prefeito, Sérgio Azevedo, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento sustentável da cidade, ressaltando o esforço conjunto entre a CODEMIG, a Prefeitura, o legislativo e a SEDET. A regularização dos lotes inativos não é apenas uma necessidade burocrática, mas um convite para novos investimentos no Distrito Industrial, um polo essencial para a geração de empregos e crescimento econômico em Poços de Caldas.

A medida também contribui para a consolidação de parcerias entre entidades públicas e privadas, promovendo um ambiente propício para o desenvolvimento sustentável. A Prefeitura de Poços de Caldas por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) recentemente contemplou doze novas empresas para instalação e/ou expansão no Distrito Industrial do município, as quais foram devidamente aprovadas pelo legislativo. Os investimentos iniciais serão de mais R$37.000.000,00 e mais de 200 empregos diretos gerados além dos indiretos que chegam a quase 600, sendo que destas 10 empresas são poços-caldenses buscando expansão de suas atividades.

A lei de doação prevê que as nove empresas se instalem no Distrito Industrial do município. No caso das empresas que já existem e atuam na cidade, a previsão é que elas ampliem os negócios para o local.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, destaca os projeto como um passo importante na busca pelo desenvolvimento econômico sustentável do município. A parceria entre a CODEMIG, a Prefeitura, Legislativo e a SEDET evidencia o compromisso conjunto com o crescimento da região. Com a administração local assumindo a responsabilidade do Distrito Industrial, a expectativa é de um futuro promissor, com novas oportunidades e prosperidade para todos os envolvidos. As empresas contempladas serão anunciadas em janeiro de 2024, sendo dez delas empresas poços-caldenses buscando expandir suas atividades, indicando confiança no ambiente de negócios local.