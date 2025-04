APS e Alcoa implantam mais uma Floresta de Bolso em Poços de Caldas (MG)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Esta é a nona Floresta de Bolso e começou a ser formada no campus do IFSULDEMINAS, em Poços de Caldas

Nesta terça-feira, 29 de abril, Poços de Caldas ganhou mais uma Floresta de Bolso. A Associação Poços Sustentável (APS), em parceria com a Alcoa Foundation, Alcoa, Prefeitura Municipal e Jardim Botânico de Poços de Caldas, deu início à formação da nona edição – a oitava em Poços de Caldas – no campus do IFSULDEMINAS. O projeto Floresta de Bolso tem como objetivo plantar árvores nas localidades onde a Alcoa tem operações e representa uma importante aliada para reduzir a temperatura, aumentar a umidade do ar e diminuir a poluição sonora, melhorando a qualidade de vida das comunidades de seu entorno.

“A Floresta de Bolso é um dos nossos projetos mais importantes, que traz forte impacto positivo para as pessoas e o meio ambiente”, explica Terezinha Couto, diretora Executiva da APS. “Nesta edição, plantaremos cerca de 150 mudas de árvores nativas, totalizando o plantio de mais de 2.500 árvores nativas nas nove edições”.

Para o o professor Rafael Felipe Coelho Neves, diretor Geral do campus de Poços de Caldas do IFSULDEMINAS, é uma honra para a instituição ser protagonista, mais uma vez, de ações que fortalecem a responsabilidade socioambiental e inspiram outras a fazerem o mesmo. “A implantação da Floresta de Bolso em nosso campus representa muito mais do que um gesto simbólico. É uma ação concreta de compromisso com o meio ambiente, com a educação ambiental e com o futuro das próximas gerações. Cada muda plantada carrega consigo o valor da preservação, da sustentabilidade e da transformação de espaços urbanos em áreas de vida e aprendizagem”, disse o diretor. “Também contribui com a biodiversidade local e se torna um laboratório vivo, onde nossos estudantes e comunidade podem vivenciar, na prática, o que defendemos na teoria: o respeito à natureza e a busca por um mundo mais equilibrado e justo”.

Sarah Pimenta, gerente de Meio Ambiente da Alcoa Poços de Caldas, reforçou a importância da Floresta de Bolso. “Este projeto não é apenas para o presente, mas para que as gerações atuais e futuras possam usufruir deste espaço por muitos anos”, disse. “A iniciativa tem um forte impacto para o meio ambiente e a nossa comunidade, e faz parte da estratégia de atuação responsável da Alcoa e da Alcoa Foundation, comprometidas com a preservação da biodiversidade e a geração de valor compartilhado e de longo prazo para as comunidades onde atuamos”.



Sobre as Florestas de Bolso

As Florestas de Bolso tem como objetivo criar nichos de floresta que proporcionem mais conforto térmico à microrregião onde ela for implantada, recriando uma paisagem mais orgânica e integrada ao ambiente urbano. Também promove a alteração da percepção da importância das florestas nas comunidades/bairros, fomentando o cuidado com a natureza entre os estudantes e moradores/comunidade, além de embelezar a cidade, proporcionar às pessoas todos os benefícios das árvores, como melhor qualidade do ar.

Coordenado pela Associação Poços Sustentável (APS) e apoiado pela Alcoa Foundation, o projeto teve início em 2017, quando foi implantada a primeira Floresta de Bolso entre os bairros Santa Ângela e Vitória, em Poços de Caldas (MG). O local já transformou em um importante espaço de lazer e prática de exercícios físicos, com toda infraestrutura, além de proporcionar um visual mais bonito para o bairro. No total foram implantadas oito Florestas de Bolso em Poços de Caldas e uma em Andradas (MG).