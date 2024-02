Araçá Quarteto lança Olhos da Mata, novo álbum, dia 17

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Show no Teatro da Urca. O disco é um projeto audiovisual que também estará disponível no YouTube e nas plataformas de streaming

O Araçá Quarteto, grupo musical, com sete anos de carreira, lança o seu novo álbum, “Olhos da Mata”, no próximo sábado, dia 17 de fevereiro, às 20 horas, no Teatro Benigno Gaiga, do Espaço Cultural da Urca. O show é gratuito e é realizado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e patrocínio da Etapa Construtora.

O disco é um novo projeto audiovisual do quarteto e a partir do show do dia 17, estará disponível também no canal do YouTube do Araçá Quarteto e nas principais plataformas de streaming. “Olhos da Mata” contou com participações especiais dos músicos e parceiros do Araçá Quarteto, Roberta Valente, no pandeiro, e Alexandre Ribeiro, no clarinete.

O novo álbum, segundo o produtor musical do disco Flávio Danza, explora texturas mais universais e de diversas vertentes da música instrumental brasileira, sem se afastar, no entanto, de suas raízes no Choro. “O álbum retrata uma nova fase do Araçá, onde foram inseridos instrumentos de percussão como udú, cajón, zabumba e djembê e, com isso, foram explorados ritmos variados, desde xaxado e ijexá a valsas em compasso de 5/4, além de releituras de ritmos de origem caribenha e afro-brasileira, passando por ritmos criados para atender aos diversos climas propostos pelas novas composições do grupo”, conta.

Um exemplo são os arranjos de cavaco do álbum que trazem uma linguagem pouco explorada neste instrumento, onde contrapontos e climas ganham mais espaço que as tradicionais levadas rítmicas. Já para o nosso violão 7 cordas de aço, tradicional das formações de Choro, são exploradas linhas de baixo não convencionais nos ambientes de Choro, mas que não deixam de fazer reverências a esse gênero musical que tanto influencia a música brasileira e que está na raiz do Araçá Quarteto.

Para chamar a atenção do público e reforçar o convite para o lançamento, Leo Brasileiro, percussionista do Araçá, reforça identidade do disco: “Trata-se de um álbum com diversidade de texturas, passeando por mistério, leveza, alegria e dança, com melodias principais protagonizadas pela flauta transversal e sua família de instrumentos, contribuindo para formatar os coloridos diversos deste trabalho”.

Sobre o Araçá Quarteto

Com trajetória sólida que começou em 2016, o Araçá Quarteto acumula experiências significativas e tem se dedicado a desenvolver projetos culturais e fortalecer a música instrumental brasileira, especialmente na cidade de Poços de Caldas, onde o grupo foi criado. É o grupo base do Festival Dias de Choro, com duas edições realizadas em 2019 e 2022 e sua atuação inclui uma turnê internacional na Argentina, por onde se apresentou no La Paz Arriba a convite do Clube de Choro de Buenos Aires, foi atração do “Encuentros em Casa” e também fez show no bar La Casa del Sr. Duncan. Ainda na Argentina esteve no bar La Biciletaria, do Coletivo Club de Samba y Choro de La Plata.

Participou de importantes eventos como as edições 15º e 16º do Festival Chorandosemprar, em São Carlos/SP, Minas ao Luar do Sesc Minas Gerais, BIA – 10º Brasil Instrumental Andradas e a abertura oficial do Festival Música nas Montanhas 2019. Em 2020 foi premiado no edital Música Autoral da série Arte Como Respiro – Múltiplos Editais de Emergência do Itaú Cultural e finalista do Prêmio BDMG de Música Instrumental 2023.

Ficha técnica de Olhos da Mata:

Músicos:

Leonardo Faria, nas Flautas

Jorge Viviani, no Violão 7 cordas aço

Flávio Danza, no Cavaco

Leo Brasileiro, na Percussão

Participações:

Alexandre Ribeiro, no Clarinete

Roberta Valente, no Pandeiro

Produção musical e mixagem: Flávio Danza

Produção executiva: Jorge Viviani, Bibi Rodriguez e Dani Alvisi

Serviço:

Show de lançamento do disco Olhos da Mata

Araçá Quarteto

Teatro Benigno Gaiga (Espaço Cultural da Urca)

20 horas

Entrada franca