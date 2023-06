Área de lazer no Cascatinha está sendo concluída

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Moradores do bairro Cascatinha e todos que passam pelo local já notam melhorias nas imediações. Um dos mais tradicionais e importantes bairros na história de Poços de Caldas vem recebendo diversas melhorias. Por meio das secretarias de Serviços Públicos e Obras, a Prefeitura de Poços de Caldas revitaliza o local. As obras tiveram início pelo Ginásio Poliesportivo Moleque César, que passou por ampla reforma e será entregue à população em breve.

Agora, o projeto paisagístico ganha forma através da Secretaria de Serviços Públicos. A nova área de lazer, nas imediações do Ginásio Moleque César, vai contar com um novo parquinho infantil em área anexa à academia ao ar livre, pergolado e jardim. As vias no entorno terão mais faixas para pedestres e a sinalização horizontal e vertical de trânsito será melhorada em sua totalidade.

A Divisão de Parques e Jardins deu início aos trabalhos na praça na última semana. Mais de 5 mil mudas fazem parte do projeto paisagístico, de diversas espécies como liriopse, hortênsia, gazânia, buchinho, morenas e azaleias, que dão todo um colorido especial. O local também vai receber um novo projeto de iluminação e terá mais bancos e lixeiras, além de acessibilidade.

O secretário municipal de Serviços Público, Celso Donato, informa que o trabalho faz parte de uma série de ações implementadas no município. “Buscamos oferecer espaços nos bairros para que as pessoas tenham mais segurança e qualidade de vida. Estamos ocupando diversas áreas antes esquecidas na cidade e o Cascatinha é um exemplo disso. O local está com melhor visual, mais áreas verdes, inclusive com jardim sensorial, com obras completas de modernização e mais qualidade de vida a todos”, destaca.

O espaço também vai contar com área de estacionamento, melhorando o trânsito no local, além de uma ciclovia que ligará o centro da cidade à zona sul. O secretário de Obras, José Benedito Damião, explica que as ruas estão recebendo novo asfalto. “Aproveitamos a obra de execução da nova praça e já estamos fazendo a obra da ciclovia nessa parte da Avenida Santo Antônio, no trecho entre a Avenida Antônio Carlos e Rua Argentina, trazendo mais mobilidade à cidade”, ressalta.

O projeto da área de lazer foi executado pela secretaria de Serviços Públicos, juntamente com secretaria de Obras, com colaboração das demais pastas do município e também do DME Distribuição, Departamento Municipal de Água e Esgoto e Demutran.