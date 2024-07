Arma de fogo é apreendida durante atendimento a briga em Andradas

Neste domingo, 21, por volta das 16 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga entre dois indivíduos na Fazenda Vale do Sol, em Andradas. Os envolvidos, de 37 e 48 anos e funcionários da fazenda, se desentenderam, resultando em agressões físicas.

Durante o confronto, o homem de 48 anos desferiu um golpe com o cabo de um machado no braço do colega. Em resposta, a vítima tomou o machado e golpeou o agressor na cabeça, alegando estar sendo ameaçado de morte.

Enquanto a ocorrência estava em andamento, a polícia recebeu uma denúncia de que a vítima da agressão na cabeça possuía duas armas de fogo. Após verificar a denúncia na residência do agressor, os policiais encontraram uma arma de fogo e uma arma de pressão.

O agressor foi preso, enquanto a vítima permaneceu internada devido aos ferimentos na cabeça. As armas foram apreendidas.

ALCO – 29° BPM

