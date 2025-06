Arraiá de Poços 2025 será marcado por acessibilidade, segurança e valorização da comunidade escolar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A época mais animada do ano já está batendo à porta e Poços de Caldas se prepara para receber um dos eventos mais aguardados da temporada: o Arraiá de Poços 2025, que será realizado entre os dias 13 e 15 de junho, no Parque Municipal Antônio Molinari, com entrada gratuita.

Promovido pela Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Turismo, o evento deste ano chega com importantes novidades voltadas à acessibilidade, segurança e incentivo à rede pública de ensino, fortalecendo a integração da comunidade com a cultura junina.

Acessibilidade garantida

Para garantir que todos curtam o Arraiá com conforto e dignidade, a edição 2025 conta com uma área exclusiva e elevada em frente ao palco para pessoas com deficiência (PCDs), especialmente pensada para cadeirantes, oferecendo melhor visibilidade dos shows e atrações. Além disso, o espaço contará com sanitários PNE.

O estacionamento também será acessível: haverá vagas exclusivas para pessoas com deficiência, autistas e idosos no Country Club. O acesso será liberado mediante apresentação da credencial do Departamento Municipal de Trânsito, já utilizada por quem tem direito a esse benefício.

Concurso de quadrilhas

Entre os destaques da programação deste ano está o Concurso de Quadrilhas, que promete animar o público e envolver diretamente as escolas municipais, CEIs e o Projeto Municipal da Juventude (PMJ). As três melhores apresentações serão premiadas com valores que vão diretamente para o caixa escolar das unidades vencedoras:

🏆R$ 3.000 para o 1º lugar

🥈 R$ 2.000 para o 2º lugar

🥉 R$ 1.000 para o 3º lugar

Consumo que gera transformação

A Praça de Alimentação, comandada pela Secretaria Municipal de Educação, conta com barracas temáticas de escolas municipais, CEIs e do PMJ. Toda a arrecadação será revertida diretamente para as unidades de ensino participantes, sendo utilizada em melhorias nas escolas, como aquisição de mobiliário, equipamentos, câmeras de segurança e reformas.

Outro ponto de destaque é o edital aberto para participação de cervejarias artesanais locais. Cada cervejaria participante contribuirá com R$ 4.000,00 como contrapartida social, valor que será dividido entre todas as escolas participantes, reforçando o caráter solidário e colaborativo da festa.

Segurança em primeiro lugar

O acesso ao evento será exclusivamente pela Rua Senador Salgado Filho, em frente ao Country Club, para garantir maior controle e organização. Todos os portões do parque estarão liberados para a saída do público.

Para garantir a tranquilidade dos visitantes, a festa conta ainda com a presença de equipes de segurança, brigadistas, posto médico, apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Demutran, Vara da Infância e da Juventude, entre outros órgãos. Em reunião prévia, foram definidas diversas medidas de segurança, como a proibição da entrada com coolers, garrafas de vidro, latas de alumínio e objetos perfurocortantes.

Área kids e programação cultural

Pensando na diversão de toda a família, o Arraiá também conta com uma área kids, que funcionará no sábado e domingo, das 10h às 17h30. Shows ao vivo, comidas típicas e o clima caipira vão embalar os três dias de evento.

Para o secretário de Turismo, Arison Siqueira, o Arraiá é mais do que um evento cultural. “É mais uma grande realização da cidade, que movimenta a economia, atrai visitantes de toda a região e valoriza nossa identidade cultural. Além disso, fomenta a participação ativa das escolas e promove uma festa segura, acessível e feita para todos.”

📅 Programação oficial

Sexta-feira – 13 de junho

18h00 – Abertura dos portões

19h00 – Jonas & Diogo

21h00 – Alysson & Adysson

Sábado – 14 de junho

10h00 – Abertura dos portões

11h00 às 16h00 – Concurso de Quadrilhas

17h00 – Nathália Diniz e Banda

19h00 – João Guilherme

21h00 – Thayla Franchelle

Domingo – 15 de junho

10h00 – Abertura dos portões

11h00 às 17h00 – Concurso de Quadrilhas

17h30 – Premiação do Concurso de Quadrilhas

18h30 – Rasgacêro – Malabi e os Carlitos

20h30 – Renato & Giovanelli

O Arraiá de Poços 2025 promete ser uma grande celebração de cultura, solidariedade e inclusão. Uma festa para todos os públicos, com segurança, diversidade e muito alegria!