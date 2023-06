“Arraiá de Poços” começa hoje (22); confira as orientações da Prefeitura Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (22), está proibida a entrada no Arraiá na Praça com bebidas, alimentos, garrafas de vidro, latas de alumínio, copos e materiais perfurocortantes, em geral, durante os dias de festa (22, 23, 24 e 25 de junho). A medida foi tomada com objetivo principal em zelar pela segurança de todos os frequentadores, e também daqueles que estarão trabalhando durante a festa.

Também fica proibida a entrada de menores de 18 (dezoito) anos desacompanhados dos pais ou responsáveis.

Por medida de segurança, o evento contará com revista pessoal em sua entrada. E também é proibido o comércio ambulante no interior do local de realização do evento e em respectivas áreas delimitadas.

Foi uma exigência por parte da Polícia Militar, que também irá intensificar seus trabalhos durante o evento. “A Polícia Militar estará reforçando o policiamento durante os dias de evento. Já participamos de reuniões para a adoção de medidas de segurança e trabalho conjunto com a Prefeitura. Buscamos com isso que o evento seja coroado de êxito e com os menores indicadores criminais. No período também serão intensificadas as operações preventivas em toda a cidade, potencializando o patrulhamento nas áreas de maior trânsito de pessoas”, informou o Comandante do 29º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Afrânio Tadeu Garcia.

Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também participou das reuniões de organização e segurança para o evento. A Guarda Civil Municipal, também estará com seu efetivo intensificado no Parque Municipal Antônio Molinari, durante o Arraiá e realizará a fiscalização sobre os materiais proibidos via decreto.

Participarão do festival as seguintes cervejarias: La Madre, Gonçalves, Porcaria, Hill Beer, Virtus, Bones, Passopreto, LED Beer, Gorillaz e Bricks.

A Praça de Alimentação irá contar com 20 Escolas Municipais, centros de Educação Infantil e PMJ. Entre as delícias do cardápio tem pastel, caldo de feijão, caldo de mandioca, quentão, canjicada, cachorro-quente, biscoito com pernil, pão com linguiça, espetinhos, lanches e doces variados.

A festa conta com o patrocínio de quatro empresas, para realização do Arraiá de Poços: Hotel Fazenda Poços de Caldas, Gonçalves Cervejaria Artesanal, BRZ Empreendimentos Portal Encantos de Bolonha e Manoel Roque.

Conforme já divulgado, a entrada será única pelo portão da rua Senador Salgado Filho (em frente ao Country Club), que estará inclusive interditada para o tráfego de veículos em horários pré-estabelecidos.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

22/06 – QUINTA-FEIRA

Shows:

19h00 – Nádia Campos

20h30 – João Guilherme

22h00 – Guilherme & Santiago

23/06 – SEXTA-FEIRA

Show:

19h00 – Nathália Diniz

Quadrilha:

20h30 – Colégio Municipal Dr José Vargas de Souza

Shows:

21h00 – Léo Fraga

22h30 – Giovani & Denílson

24/06 – SÁBADO

10h30 às 18h30 – Área Kids

Quadrilhas:

13h00 – E.M. José Raphael dos Santos Netto “Zé Netto”

14h00 – CEI São Francisco

14h30 – E.M. Sérgio de Freitas Pacheco

15h15 – E.M. Wilson Hedy Molinari

16h00 – PMJ Vilas Unidas

16h45 – CEI CAIC

Shows e Teatro

17h00 – Arraiá Buscapé

19h00 – Pedro Ronchini

20h30 – Rodrigo Lessa & Miguel (palco principal)

22h30 – Thayla Franchelle (palco principal)

25/06 – DOMINGO

10h30 às 18h30 – Área Kids

Quadrilhas:

14h00 – CEI Sebastião Martins

14h15 – CEI São Francisco

Shows e Teatro:

14h30 – Trio de Gala

16h30 – Cia BriNcanto

18h30 – João Carlos & Carlos Leite

20h00 – Teodoro & Sampaio