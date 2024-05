Arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul será interrompida nesta quinta-feira, ao meio-dia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas informa que a arrecadação das doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul segue até esta quinta-feira, 16 de maio, às 12h. A arrecadação será suspensa até que a organização da campanha receba mais orientações do Rio Grande do Sul sobre o recebimento e distribuição do material no estado gaúcho.

Até o momento, já foram transportados para o Rio Grande do Sul, especificamente para as cidades de Três Coroas e Alvorada, o total de 150 toneladas de gêneros como alimentos, produtos de higiene e limpeza e roupas de cama e banho. A expectativa é que até amanhã, a ação humanitária SOS Rio Grande do Sul ultrapasse a marca das 200 toneladas arrecadadas.

“Agradecemos a todos os voluntários e doadores que tornaram possível a ação humanitária conjunta, unindo forças em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Serão mais de 200 toneladas de gêneros essenciais, arrecadados em Poços de Caldas, que vão auxiliar nossos irmãos que enfrentam os desafios decorrentes dessa tragédia”, ressalta secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

A Prefeitura aproveita para destacar os seguintes parceiros, fundamentais na arrecadação, separação e transporte das doações: Infraero, Polícia Militar, Defesa Civil Estadual, Tiro de Guerra, 6ª Base Regional de Aviação do Estado, Empresários, Patrus – Havan, Rodo Jr., Nutrire, Transportadora Destino, Layout, Papelaria Real, Froot, Atacado Vila Nova, Tag, Serraria Estrela, Embalagens Caldense, João do Papelão, Danone, Giroagro Transportadora, além de voluntários e doadores de todas as regiões da cidade.