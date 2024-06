Arroz com bacalhau e tomate seco & Bolo de maçã com calda de caramelo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO ARROZ

6 xícaras de chá de arroz cozido

3 ovos cozidos

500gs. lascas de bacalhau sem espinhos já demolhado

1 cebola fatiada

1 pimentão amarelo fatiado

1 pimentão vermelho fatiado

1 xícara de chá de tomate seco

1 caixinha de creme de leite (200gr)

Sal, azeite de oliva, óleo vegetal, azeitonas portuguesas, parmesão e salsinha a gosto

PREPARO

Refogue a cebola em óleo ou azeite e junte o bacalhau. Em seguida acrescente os pimentões e tomate seco e siga refogando e entrar com o creme de leite. Então é só juntar o arroz cozido, corrigir o sal, misturar os ovos cozidos já picados e decorar com azeitonas, tudo salpicado com parmesão, salsinha, regado com mais azeite ao gosto de cada um arrumado em uma travessa refratária e levar ao forno para gratinar.

INGREDIENTES PARA O BOLO DE MAÇÃ

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de açúcar refinado

2 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de canela em pó

3 ovos

1 xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de uvas passas

1 kg. de maçãs fuji descascadas e picadas

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Bata os ovos, os açúcares, óleo, junte fermento, a farinha e canela aos poucos misturando até obter uma massa lisa. Incorpore as maçãs, uvas passas e asse em assadeira de furo untada com manteiga.

PARA A CALDA DE CARAMELO

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 ½ xícaras de chá de leite

PREPARO

Derreta o açúcar em ponto de caramelo junte o leite com cuidado e cozinhe mexendo até incorporar.

Sirva o bolo em fatias regado com a calda e corra para o abraço.