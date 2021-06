Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ARROZ COM LOMBO DE PORCO & SEQUILHO DE MILHO VERDE

INGREDIENTES DO ARROZ COM LOMBO DE PORCO

2 xícaras de chá arroz cru

500 gr. de lombo de porco em cubos pequenos

1 xícara de chá de ervilha congelada

1 pimenta dedo de moça

2 xícaras de chá de milho verde cozido

1 cebola picada

1 xícara de chá de salsão picado

Água para o cozimento

Sal, óleo vegetal, salsinha, alho e brócolis a gosto

PREPARO

Refogue o lombo em óleo vegetal até começar a dourar, entre com alho e cebola, deixe liberar os aromas, junte a ervilha, a pimenta, o salsão, o arroz e frite mexendo até misturar bem, cubra com água corrija o sal, tampe e cozinhe até o arroz secar e amaciar, se necessário acrescente água até que fique cozido.

Sirva acompanhado de brócolis refogado em alho e óleo

INGREDIENTES DO SEQUILHO DE MILHO VERDE

500 gr. de amido de milho

1 xícara de chá de açúcar refinado

100 gr. de manteiga

3 gemas de ovos

1 espiga de milho verde

80 ml de leite

PREPARO

Retire o milho da espiga com auxílio de uma faca afiada e bata no liquidificador junto com o leite. Deve render 200 ml.

Misture bem todos os ingredientes, passe para a bancada e sove até a massa ficar lisa e macia, modele os sequilhos da forma que desejar e asse em forno quente até começar a dourar.