ARROZ COM MACARRÃO FRITO & CARNE DE PANELA COM PIMENTA

INGREDIENTES DO ARROZ

2 xícaras de chá de arroz cru

1 xícara de chá de macarrão espaguete quebrado

250 gr. de cogumelos frescos fatiados

1 pimentão vermelho em tiras grossas

1 cebola roxa grande em rodelas grossas

3 tomates firmes cortados em rodelas grossas

Sal e óleo vegetal e água a gosto

PREPARO

Frite o macarrão em óleo vegetal até começar a dourar, acrescente os cogumelos, o arroz, corrija o sal, acrescente três xícaras de água e cozinhe até o arroz amaciar, se necessário junte mais água.

Em frigideira com um filete de azeite grelhe o pimentão, cebola e tomate em rodelas salpicados de sal.

INGREDIENTES DA CARNE DE PANELA

1,5 Kg.de músculo bovino em cubos

2 tomates maduros picados

1 cebola picada

½ xícara de chá de molho de soja (Shoyu)

Sal, alho e salsinha a gosto

PREPARO

Em panela de pressão, frite em óleo, o alho, a cebola e os tomates picados até amolecerem, junte a carne, a pimenta, o shoyu, cubra com água, corrija o sal espere subir fervura, tampe a panela e cozinhe até a carne ficar macias, passe para uma caçarola e continue o cozimento até o caldo engrossar.

MONTAGEM

Sirva o arroz acompanhado da carne tudo salpicado com salsinha picada.