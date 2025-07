Arroz de forno com pinhão & Torta de manga, ameixa e morango

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO ARROZ

6 xícaras de chá de arroz cozido

2 xícaras de chá de paleta bovina cozida e desfiada

2 tomates picados

1 cebola picada

1 colher de sopa de alho picado

2 xícaras de chá de pinhão cozido descascado e picado

200g. de creme de leite

Sal, salsinha, óleo vegetal, pimenta dedo de moça e queijo parmesão ralado a gosto

PREPARO

Em caçarola com pouco óleo refogue alho, cebola, a carne desfiada e picada, tomate, salsinha, pinhão, pimenta e o creme de leite até se fundirem os sabores. Junte então o arroz, misture tudo em uma assadeira, cubra com parmesão ralado e leve ao forno quente para gratinar.

INGREDIENTES DA TORTA

1 ½ xícaras de chá de açúcar refinado

1 ½ xícara de chá de farinha de trigo

¼ de xícara de óleo vegetal

3 ovos

½ xícara de chá de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

1 xícara de chá de cream cheese

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 ½ xícaras de chá de suco de laranja

1 manga picada

2 ameixas fatiadas

1 caixa de morangos picados

PREPARO

Ferva o açúcar mascavo e suco de laranja em frigideira abeta até dissolver e refogue rapidamente nessa calda, primeiro a manga, ameixa e morangos cada uma em separado. Amasse quatro morangos na calda restante para finalizar o prato.

Bata a massa manualmente começando pelos ovos, açúcar refinado, óleo, leite, farinha e por último fermento. Espalhe em uma assadeira untada com óleo distribua as frutas mais o cream cheese e asse até dourar.

Sirva regado com a calda de laranja com morangos.