Arte-educador Mário Castro Jr. recebe prêmio estadual pelos 30 anos de trajetória no Hip Hop

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última semana, o arte-educador e agente cultural Mário Castro Jr. (Zulu Marujo), foi homenageado com uma das mais importantes premiações da cena cultural estadual, o reconhecimento do Governo de Minas Gerais aos seus 30 anos de trajetória no Hip Hop. Ele recebeu o prêmio na categoria Reconhecimento de Trajetórias na Cultura Hip Hop, pelo Edital Raízes de Minas da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Segundo o parecer da Secult/MG “os documentos apresentados comprovam mais de 30 anos de atuação no segmento, demonstrando plenamente sua continuidade, adequação, consistência, relevância cultural e impacto na comunidade. Comprova ainda a transmissão de saberes, a continuidade das ações e a replicação no cenário artístico local com histórico consolidado e atuação significativa”.

Pioneiro no uso do Hip Hop como ferramenta de transformação social e educativa, Mário Castro Jr. começou sua caminhada na cultura urbana ainda no fim dos anos 1980, colecionando discos, riscando tags (assinaturas), aprendendo os primeiros passos da dança Breaking e, posteriormente, como dançarino em grupos (Crews) de São Paulo e Minas Gerais. Mais adiante, iniciou sua trajetória como arte-educador em projetos comunitários, oficinas e escolas nas periferias.

“O Hip Hop deu sentido à minha vida e hoje eu o uso para tentar dar sentido a outras. Levar cultura, arte, consciência e educação para as quebradas é minha missão”, destaca Zulu Marujo. Ao longo dessas três décadas, Mário Castro Jr. impactou diretamente a vida de milhares de jovens, promovendo a inclusão social por meio da arte, da cultura e da educação. Seus projetos abordam ritmo, consciência corporal, sensibilização artística pelo graffiti, além de temas como combate ao racismo, igualdade social, valorização da identidade e dos direitos humanos.

O prêmio representa não apenas um reconhecimento à trajetória pessoal do arte-educador, mas também uma vitória da cultura periférica e do Hip Hop como instrumento legítimo de transformação social, além de seu papel fundamental na manutenção e transmissão da verdadeira essência da Cultura Hip Hop: paz, amor, união e diversão com responsabilidade.

“Esse prêmio não é só meu. É de toda a comunidade, em especial das crianças, de todos que acreditam na potência da periferia e na força da cultura para mudar realidades. Dedico especialmente esse prêmio ao querido amigo, DJ Heliobranco, expoente da Cultura Hip Hop, falecido em 2023”, finalizou.

Natural de São Caetano do Sul/SP, Mário Castro Jr. mudou-se para Poços de Caldas nos anos 90 e, desde então, atua no segmento cultural e social da cidade. Integrou grupos de dança de rua com participação em programas de TV, festivais nacionais e internacionais, apresentando-se na Argentina e Estados Unidos por duas vezes. Em 2018, foi premiado nacionalmente pela FUNARTE com seu projeto “Cultura & Arte Urbana – Na Batida do Hip Hop” estando entre as dez melhores iniciativas de arte-educação do Brasil, que virou tema de sua dissertação de mestrado.

Atualmente desenvolve os projetos “Art’culando Hip Hop” pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, tendo como incentivador cultural a Alcoa, no CEU da zona leste e Casa do Menor e “Graffiti Hop – Traços de Empoderamento e Cidadania”, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, na Abaco, na zona sul. Atua também como arte-educador do Hip Hop no Centro Cultural de Palmeiral, ministra palestras, participa de documentários e apresentações artísticas com graffiti e dança.

A trajetória de Zulu Marujo é reflexo de uma cena cultural pulsante que, mesmo longe dos grandes centros urbanos, mostra sua potência nas periferias, nos coletivos (crews), nas ONGs e nas escolas. O reconhecimento recebido é também um marco para todos os agentes, educadores e jovens da região que usam a cultura Hip Hop como voz ativa e caminho de mudança. Você pode encontrá-lo nas redes sociais pelo @mariocastrojr.