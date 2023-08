Arte Ziriguidum apresenta exposições

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Arte Ziriguidum apresenta as exposições Gentes do Brasil, e Substanciar: uma contraexposição experimental e concreta.

A exposição de Arte Naïf “Gentes do Brasil” do artista Lucas Lambert, está aberta ao público. Na galeria central do Arte Ziriguidum as 39 pinturas apresentam, sob diversas formas, manifestações brasileiras, musicais, religiosas e da cultura popular tradicional.

As obras feitas em tinta acrílica sobre tela, têm por objetivo resgatar e perpetuar um Brasil popular, rico em diversidade, e culturalmente plural.

Lucas se enveredou pela pintura a partir de um presente de aniversário. Tem 25 anos, é natural de Campinas-SP, mas de família mineira. É advogado por formação e artista Naïf desde 2019, tendo participado de exposições importantes, como o FIAN – Festival Internacional de Arte Naïf em Guarabira, na Paraíba, e Bi-Naïf em Socorro, SP.

“Temos orgulho em apresentar uma exposição com o título e obras que expressam nesta despretensiosa alegria, denúncias sociais e cultura tradicional. Desta mistura peculiar se vê um sentido poético expresso nesse ideário apresentado pelo artista”. – Diz Dalmoni Lydijusse, curadora da exposição.

A exposição literária “Substanciar: uma contraexposição experimental e concreta” inaugura o espaço expositivo do jardim externo.

A instalação de Will Moreira, autora e escritora poços-caldense, pessoa não-binária, apresenta novos modos de se fazer poesia, contrariando a forma e as críticas literárias que a enquadram em uma fôrma, estrutura, ou modo de leitura específicos. Nos últimos 4 anos, seus estudos pesquisaram novos modos de escrever, e se depararam com a Poesia Experimental Portuguesa, e o movimento de Poesia Concreta Brasileira que embasa seus trabalhos.

“Substanciar: uma contraexposição experimental e concreta” é extensão do livro de mesma autoria que será publicado este ano. A obra apresenta impressos feitos a partir das construções gráficas e literárias, para gerar questionamentos a respeito da escrita poética, demonstrando que há outras maneiras de se pensar e fazer a poesia.

A abertura das exposições aconteceu na sexta-feira, dia 28/07, e está aberta para visitação, no Arte Ziriguidum, localizado à Rua Ouro Preto, n° 102, Centro. Entrada franca.

As obras estão à venda.

O expediente para visitação é de 13h às 19h, de segunda à sexta. Outros horários sob agendamento pelo direct no Instagram/Facebook @arteziriguidum ou pelo WhatsApp 35 99194 3534.