Arte Ziriguidum realiza exibição de CineFricção nesse doming

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, (11), a partir das 18h, no Arte Ziriguidum, será realizada mais uma ação do projeto CineFricção, que traz a exibição gratuita dos filmes “Bixa Travesty”, estrelado pela cantora/atriz Linn da Quebrada, e “Me Atinei”, com a cantora Tine Taga.

A proposta é apresentar um filme que tem produção local e outro de relevância nacional. Para esta edição, serão exibidos dois documentários que falam de música, comunidade LGBTQIAP+, diversidade, identidade e resistência.

“Bixa Travesty” é um documentário brasileiro, com direção de Claudia Priscilla e Kiko Goifman, um registro íntimo da protagonista Linn da Quebrada. Já o filme “Me Atinei” é uma produção da Carvalho Agência Cultural, com direção de Paulo Tothy e Valber Rodrigues, gravado durante a pandemia, que conta um pouco da artista poços-caldense Tine Taga.

Em ambos temos os corpos dissidentes e políticos de duas cantoras travestis. A força motriz é representar a luta pela desconstrução de estereótipos.

A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas e serão priorizadas na lista as pessoas trans, não-binarie, PCDs e pessoas assistidas pelo Ambulatório Trans de Poços de Caldas. Interessados devem se inscrever via WhatsApp 35 99257-3995 ou link direto https://abrir.link/jA83s.

No encontro, será montada uma estrutura de cinema para receber o público e promover um bate-papo com a equipe do filme ‘Me Atinei’, que abordará as temáticas presentes nas obras, visando o fortalecimento da comunidade LGBTQIA+, discutindo as consequências de uma opressão enraizada na sociedade, especificamente a vivência e em como a arte pode ser um instrumento para que essas vivências não sejam invisibilizadas e minorizadas, tendo seus direitos e deveres garantidos e respeitados, abordando também políticas públicas e abrindo espaço para que o público possa compartilhar suas vivências. A classificação indicativa para público é acima de 16 anos.

Na próxima semana, o projeto também irá realizar oficinas e vivências direcionadas à comunidade LGBTQIAP+ atendida pelo Ambulatório Trans de Poços de Caldas. Dani Silva (Kistraña), ministra a vivência “Eu, história. Onde nós estamos?”, já a atriz Letícia Pereira (Cristal), traz a “Introdução ao Teatro do Oprimido”, propondo uma imersão em jogos, dinâmicas e debates no universo do Teatro do Oprimido, criado pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal nos anos 1970, é um método e modelo cênico-pedagógico que tem como objetivo a conscientização social.

O projeto CineFricção foi idealizado pela artista Kistraña e conta com produção da Carvalho Agência Cultural, é viabilizado através do patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas.

SERVIÇO:

CineFricção exibe “Bixa Travesty” e “Me Atinei”

Data: 11 de dezembro de 2022

Horário: 18h

Local: Arte Ziriguidum, Rua Ouro Preto, 102 – Centro, Poços de Caldas – MG

Inscrições: WhatsApp 35 99257-3995 ou link direto https://abrir.link/jA83s

*gratuito com vagas limitadas