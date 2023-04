Arte Ziriguim realiza encontro de contação de histórias nesse domingo

O quintal sempre foi lugar de guardar a infância, espaço de liberdade criativa, de viver e imaginar histórias, por isso, nesse domingo, o Arte Ziriguidum realiza a primeira edição do “Quintal de Histórias, uma experiência entre bolachinhas e cores”.

Contando com as facilitadoras Leidy Nara e Dalmoni Lydijusse, a arte da contação de histórias traz a importância da união para preservar a floresta e seus amigos, a natureza, e o valor da amizade.

Além de ouvirem contação de histórias e de desenhar, as crianças também vão por a mão na massa ,passando por uma experiência gastronómica fazendo a manhã de domingo ganhar um sentido encantado entre o ouvir o criar.

O Arte Ziriguiudum fica na rua Ouro Preto, número 102, no centro da cidade.

As vagas são limitadas.

Serviço

“Quintal de Histórias, uma experiência entre bolachinhas e cores”.

Arte Ziriguidum

Rua Ouro Preto, 102

Domingo23 de abril

Horário: 10h às 11h

Adulto R$50

Criança R$40

Para crianças de 3 a 5 anos + famílias

Vagas limitadas

Telefone (35) 3715-3534

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.