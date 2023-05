Artista Plástica Roseli Fontaniello realiza oficina de Arte Naïf

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Artista Plástica Roseli Fontaniello realiza nesta sexta-feira (12), uma oficina de Arte Naïf Arte Naïf na Casa Hermes, no Jardim Ginásio.

A oficina intitulada de ‘A Arte Naïf, a Criatividade e o Amor-Próprio’ tem como objetivo a troca de ideias, aspirações e expressões artísticas. E visa também ativar a criatividade como forma de autoconhecimento temperada com os ensinamentos da arte naïf, popular, primitiva, ingênua, espontânea.

Roseli Fontaniello é Arteterapeuta, Coaching Logoterapêutico & de Desenvolvimento Humano, é atuante na área de artes, tendo participado de exposições coletivas e individuais, além de ter sido selecionada para as Bienais Brasileiras de Arte Naif do Sesc Piracicaba (2016 e 2018), Binaif – Bienal Internacional Naif de Socorro, Fian – Festival Internacional de Arte Naif de Guarabira (2017, 2022 e 2023), CONARTE (Concurso Nacional de Arte), MIA – Mostra Integrada de Artes, Miman – Minimuseu de Arte Naif de Paraty e na Galeria Expoarte do Instituto Federal em Poços de Caldas. Foi voluntária no CEDET Poços de Caldas por 6 anos na área de criatividade e escrita criativa poética.

Serviço

Quando: 12 de maio de 2023

Onde: Casa Hermes

Rua Rômulo Cardillo, 650, Jardim Ginásio

Horário: 19 horas

Valor R$ 45,00

Instagram : @roseli.fontaniello

Beatriz Aquino