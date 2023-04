Artista Plástico Lucas Lambert expõe trabalho no IF Sul de Minas

Nesta terça-feira (11), o artista plástico Lucas Lambert inaugura a exposição do seu trabalho intitulado Brasil Popular. Trabalho que traz a representação de manifestações folclóricas, religiosas, musicais e releitura de fotografias.

A mostra estará montada na Galeria Expoarte que foi criada pelo Laboratório VOA (laboratório de Artes e Criatividade) em 2018 para atender a necessidade do IFSULDEMINAS Poços de Caldas.

A exposição conta com a curadoria de Marcio Luiz Bess e possuí acessibilidade para atender diversos públicos com visitas guiadas, vídeo descritivo das obras, vídeo em libras, textos em Braille e outros.

Em entrevista ao site da TV Poços, Lucas Lambert falou um pouco sobre o seu trabalho e suas inspirações.

– Quando começou o teu interesse pela pintura?

Quando criança fiz aula de pintura por um tempo, porém era uma arte totalmente diferente da que eu faço hoje, com tinta a óleo, retrato de flores etc. Após esse curto período de aulas, nunca mais pintei.

Foi somente no ano de 2019, através da artista naif Roseli Fontaniello, que retornei a pintar, já na estética naif.

– Porque escolheu arte Naiff?

Minha opção pela arte Naif se deve principalmente à liberdade que esse tipo de pintura proporciona. Por não se ater apenas a representações técnicas ou acadêmicas, a arte Naif possibilita uma retração mais direta de tudo aquilo que me chama a atenção, sem rigores de estilo. Alem disso, por se tratar de uma arte muito “colorida”, há uma facilidade e intensidade na representação dos motivos populares e folclóricos que pinto.

– O que o público pode esperar dessa exposição?

As obras da exposição Brasil Popular, como o próprio nome diz, foram inspiradas no povo brasileiro e nos seus costumes e crendices.

De um modo geral, as obras da exposição podem ser divididas em três categorias: representação naif de fotografias antigas, motivos populares e folclóricos, e religiosidade popular. Em todos os quadros busquei ao máximo expressar a riqueza e a simplicidade do povo brasileiro, de suas crenças e sua vivacidade, representando um Brasil Popular que se mostra nos mais diversos ambientes.

Beatriz Aquino

Serviço:

Exposição Brasil Popular de Lucas Lambert

IF SUL de MInas

Terça-feira 11 de Abril às 19hs

Av. Dirce Pereira Rosa, 300

Jardim Esperanca, Poços de Caldas

Telefone: (35) 3697-4950

