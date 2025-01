Árvore cai sobre veículo no bairro Primavera e deixa carro totalmente destruído

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta sexta-feira, 3 de janeiro, uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo estacionado na Rua Maria José Tramonte Borghetti, no bairro Primavera, na zona leste de Poços de Caldas, deixando o carro completamente destruído. Além disso, a queda da árvore atingiu o muro de um prédio localizado em frente ao local do incidente.

O proprietário do veículo, que estava realizando um trabalho de pintura no prédio, havia estacionado o carro na via cerca de uma hora antes do ocorrido. Segundo ele, o veículo não possuía seguro. Não houve vítimas.

Para remover os galhos e garantir a segurança da área, foi coordenada uma ação conjunta entre o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e o Departamento de Energia. Após a conclusão dos trabalhos de remoção, o trânsito na rua foi liberado, e o prédio atingido não precisou ser interditado.