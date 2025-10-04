Árvore de grande porte cai no Parque José Affonso Junqueira

04out

Árvore de grande porte cai no Parque José Affonso Junqueira

Por Notícias

Atualizado em 4 de outubro de 2025

Uma árvore de grande porte caiu no início da tarde deste sábado (4) no Parque José Affonso Junqueira, em Poços de Caldas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O tronco cedeu repentinamente e a árvore tombou em direção ao ribeirão, ao lado dos banheiros públicos do parque. O incidente ocorreu em um momento de grande movimentação, já que nas proximidades acontecem a Festa Itália per Sempre e uma feira de adoção de animais promovida pelo Abrigo Municipal.

Frequentadores que estavam no local relataram que o barulho da queda assustou muitas pessoas, mas, por sorte, a árvore não atingiu pedestres nem estruturas da área.

Equipes da Prefeitura foram acionadas para isolar o trecho e iniciar a remoção dos galhos.

O Parque José Affonso Junqueira é um dos principais pontos turísticos de Poços de Caldas e costuma receber grande número de visitantes aos fins de semana.

VEJA O VÍDEO:

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

12ago

Fim das charretes será tema de audiência pública na Câmara de Poços

A Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Diney Lenon (PT), realiza uma... Leia Mais

28ago

Prefeitura inicia mudanças no trânsito da Avenida João Pinheiro

A Prefeitura de Poços de Caldas deu início a uma série de... Leia Mais

30set

Acidente entre motos deixa mulher ferida e condutor foge no centro de Poços

Uma motociclista ficou ferida na manhã desta terça-feira, 30, após ser atingida... Leia Mais

28jul

Alcoa realiza Simulado de Evacuação de Emergência em parceria com a Defesa Civil no Jardim Kennedy II, em Poços de Caldas

Exercício preventivo está marcado para 31 de julho com moradores do bairro.... Leia Mais

03set

Associação Deus e Caridade promove bazar beneficente para manutenção de projetos sociais

A Associação Deus e Caridade, que há anos oferece acolhimento e suporte... Leia Mais

28ago

Alunos da Escola José Castro de Araújo recebem palestra da GCM com a participação da K9 Luna

Na manhã desta quinta-feira, 28, a Guarda Civil Municipal esteve na Escola... Leia Mais

11ago

Corpo de Bombeiros controla incêndio que destruiu um hectare de mata em Poços

Josafá Rodrigues/TV Poços Na noite deste domingo (10), equipes do Corpo de Bombeiros... Leia Mais

11jul

Frio vai perder força ao longo do mês mas temperatura não deve subir muito

O friozinho em Poços de Caldas deve continuar firme ao longo do... Leia Mais

23set

Homem com 96% do corpo queimado não resiste e morre na Santa Casa

Um homem de 25 anos, identificado como Erick Henrique Lima Santos, que... Leia Mais

20ago

Policlínica Central apresenta problemas estruturais em Poços

A Policlínica Central de Poços de Caldas, reinaugurada em 29 de maio... Leia Mais