Árvore de grande porte cai no Parque José Affonso Junqueira

Atualizado em 4 de outubro de 2025

Uma árvore de grande porte caiu no início da tarde deste sábado (4) no Parque José Affonso Junqueira, em Poços de Caldas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O tronco cedeu repentinamente e a árvore tombou em direção ao ribeirão, ao lado dos banheiros públicos do parque. O incidente ocorreu em um momento de grande movimentação, já que nas proximidades acontecem a Festa Itália per Sempre e uma feira de adoção de animais promovida pelo Abrigo Municipal.

Frequentadores que estavam no local relataram que o barulho da queda assustou muitas pessoas, mas, por sorte, a árvore não atingiu pedestres nem estruturas da área.

Equipes da Prefeitura foram acionadas para isolar o trecho e iniciar a remoção dos galhos.

O Parque José Affonso Junqueira é um dos principais pontos turísticos de Poços de Caldas e costuma receber grande número de visitantes aos fins de semana.

