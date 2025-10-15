Asfaltamento é retomado no centro e causa lentidão no trânsito

15out

Asfaltamento é retomado no centro e causa lentidão no trânsito

Por Notícias

Atualizado em 15 de outubro de 2025

A Secretaria de Obras de Poços de Caldas retomou nesta quarta-feira (15) o serviço de pavimentação asfáltica na área central do município, especialmente na região da Rua Junqueiras. A ação é realizada por meio de uma empresa contratada e dá continuidade aos trabalhos iniciados anteriormente, que haviam sido interrompidos após a etapa de fresagem do asfalto.

foto: TV Poços

Durante o período de pausa, o trecho ficou com buracos e desníveis, o que gerou reclamações de motoristas e pedestres. Agora, com a retomada, a expectativa é que o serviço avance nos próximos dias.

A Secretaria de Obras pede compreensão da população, destacando que, embora os trabalhos possam gerar congestionamentos e transtornos momentâneos, a pavimentação trará melhorias significativas na qualidade do asfalto e na trafegabilidade do centro da cidade.

 

