Asfaltamento entre Maria Imaculada e Rodovia do Contorno deve começar em 2026

Atualizado em 22 de julho de 2025

A obra de asfaltamento da estrada que liga o bairro Maria Imaculada à Rodovia do Contorno, na zona sul de Poços de Caldas, deve começar no início de 2026. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Obras, José Benedito Damião, em entrevista ao jornalismo da TV Poços.

“A previsão é que essa obra tenha início no começo de 2026. Estamos em fase de estudos e alinhamento orçamentário”, afirmou o secretário.

A ligação é uma antiga reivindicação dos moradores da região, que convivem com dificuldades de acesso, poeira em dias secos e lama em períodos de chuva. A via é considerada estratégica por fazer a conexão entre áreas residenciais e uma das principais rotas de entrada e saída da cidade, a LMG‑877.

A promessa de melhoria no local já havia sido mencionada em anos anteriores. Em 2019, por exemplo, a Prefeitura anunciou a construção de uma pista de caminhada no bairro, dentro do programa “Nosso Bairro Está de Volta”, e indicou que o asfaltamento seria executado na sequência. No entanto, até o momento, a pavimentação não foi iniciada.

A expectativa, agora, é que o projeto avance com planejamento técnico e definição de recursos.