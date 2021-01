Asfalto retirado da Rodovia do Contorno é reaproveitado para cascalhar estradas de terra

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O asfalto que está sendo retirado na obra executada pelo governo do Estado, na rodovia do Contorno, está sendo triturado e reaproveitado pela prefeitura de Poços de Caldas para cascalhar estradas de terra. O trabalho já começou na estrada vicinal que liga o bairro Maria Imaculada à rodovia do Contorno, facilitando o tráfego entre as zonas Oeste e Sul da cidade. São 5 quilômetros muito utilizados por moradores, prestadores de serviço e pequenos produtores rurais.

Outro bairro beneficiado é o Morada dos Pássaros, por lá cerca de 7 km serão cascalhados. A iniciativa do reaproveitamento ajuda o motorista e também os moradores do local que deixam de conviver com tanta poeira. A estrada do bairro Cachoeirinha, perto do Hotel Monreale, também começou a ser cascalhada. “A medida que o asfalto é retirado e triturado, nós vamos armazenando e fazendo as melhorias de bairro em bairro. Nos próximos dias vamos começar a cascalhar boa parte da nossa zona rural”, explicou o secretário de Obras, José Benedito Damião.