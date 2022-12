Assinatura do contrato de concessão do circuito turístico integrado de Poços de Caldas é realizada nesta quarta-feira (21)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Turismo, assina nesta quarta-feira(21), o Contrato de Concessão do Circuito Turístico Integrado de Poços de Caldas com a empresa CITUR. O evento será no Palace Hotel às 9h30.

A empresa CITUR. venceu no dia 3 de novembro de 2022, o processo de licitação para a concessão dos pontos turísticos de Poços de Caldas. O resultado foi divulgado em sessão pública realizada no Espaço Cultural da Urca, com a presença de representantes legais da empresa e transmissão ao vivo no Portal da Transparência do município.

Os equipamentos turísticos integrantes do circuito turístico são: Complexo Cristo Redentor (teleférico e a rampa de voo livre); Fonte dos Amores; Recanto Japonês; e Complexo Turístico Véu das Noivas.

Estão previstos investimentos pela empresa, R$ 36,7 milhões, que serão feitos para substituição de equipamentos, construção e melhorias nas instalações dos pontos turísticos. Em contrapartida, a empresa poderá explorar economicamente os espaços por 35 anos. O município manterá a propriedade dos imóveis e será remunerado mensalmente por essa cessão, além de arrecadar recursos da concessionária com a cobrança do ISS sobre os serviços oferecidos.

Todo o processo de elaboração do edital e suas modificações ao longo de três anos foi acompanhado por uma equipe do BDMG, em parceria com a equipe da Secretaria Municipal de Turismo.

O secretário de Turismo, Ricardo Fonseca, celebra esse momento para a cidade. “Trabalhamos muito por isso em que uma empresa privada tenha condições de recuperar e melhorar nossos atrativos turísticos, ainda mais sendo de Poços de Caldas, trazendo uma diferença enorme para o setor, com geração R$ 26 milhões de reais de outorga fixa, além das variáveis e impostos para o município durante o contrato e ainda geração de mais empregos e melhorias. Poços de Caldas, bonita por natureza sempre foi um dos destaques do Estado, agora vai passar a chamar ainda mais atenção dos visitantes com locais que proporcionarão experiências únicas, se tornando uma das cidades mais visitadas do país.”